- Я не могу ничего комментировать по поводу будущего Магнуссона. Мне нечего сказать, - передает слова Далина "Чемпионат".
Ранее в СМИ появились сведения о том, что 29-летний исландский защитник Хёрдур Магнуссон может вернуться в один из российских клубов, сообщалось об интересу к игроку со стороны "Краснодара" и "Торпедо". С июля 2018 года по май 2022 года Магнуссон выступал за московский ЦСКА, где провел 93 матча, забил 5 мячей и отдал 1 голевой пас.
Агент Магнуссона Далин отреагировал на сведения об интересе к исландцу со стороны "Краснодара" и "Торпедо"
Агент выступавшего за ЦСКА защитника сборной Исландии Хёрдура Магнуссона Мартин Далин высказался по информации о том, что его клиентом интересуются "Краснодар" и московское "Торпедо".
Фото: РПЛ