По данным источника, перспективы футболиста в составе бело-голубых оценит тренерский штаб Славиши Йокановича. Отмечается, что в вопросе возвращения Комличенко в "Ростов" речь идет лишь о бесплатной аренде. При этом бело-голубые не готовы соглашаться на нее второй год подряд.
Предыдущий сезон Комличенко на правах аренды провел в "Ростове" - он вышел на поле в 28-ми матчах Российской Премьер-лиги, забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.
Источник: "СЭ"
Источник рассказал, вернется ли Комличенко в "Динамо" после аренды в "Ростове"
Форвард "Динамо" Николай Комличенко вернется в расположение команды после окончания аренды в "Ростове".
Фото: РПЛ