Игрок "Балтики": если чемпион страны так ошибается, значит, мы заставили его так сделать

— Во втором голе виноват защитник "Краснодара" или это заслуга прессинга?
— Если чемпион страны так ошибается, значит, мы его заставили это сделать.
Поэтому прессинг — 100 процентов, - цитирует Беликова "Чемпионат".
В 25 туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на домашнем стадионе сыграл вничью с калининградской "Балтикой" - 2:2. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Хуан Боселли и Жубал, в составе гостей - Мингиян Бевеев и Максим Петров.
По итогам 25 сыгранных туров краснодарцы занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 54 набранными очками и отстают от "Зенита" на один балл. Калининградцы располагаются на четвертой строчке с 45 очками.