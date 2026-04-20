Игрок "Балтики": если чемпион страны так ошибается, значит, мы заставили его так сделать

Полузащитник "Балтики" Иван Беликов прокомментировал второй забитый мяч в ворота "Краснодара" в 25 туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Беликова, "Балтика" заставила "Краснодар" ошибиться благодаря прессингу.

— Во втором голе виноват защитник "Краснодара" или это заслуга прессинга?
— Если чемпион страны так ошибается, значит, мы его заставили это сделать.

Поэтому прессинг — 100 процентов, - цитирует Беликова "Чемпионат".

В 25 туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на домашнем стадионе сыграл вничью с калининградской "Балтикой" - 2:2. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Хуан Боселли и Жубал, в составе гостей - Мингиян Бевеев и Максим Петров.

По итогам 25 сыгранных туров краснодарцы занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 54 набранными очками и отстают от "Зенита" на один балл. Калининградцы располагаются на четвертой строчке с 45 очками.

