Титов - о победе "Спартака": нельзя сказать, что вымучили, отскочили

- Словом, футбол "Спартака" меня порадовал. Наконец-то нельзя сказать, что вымучили, отскочили или что-то не по делу. Все эти тезисы просто не актуальны.

По словам Титова, ему понравилась игра " Спартака " - красно-белые были сильнее по всем показателям."Спартак" был сильней по всем статьям и играл очень интересно. В преддверии, наверное, самого важного матча для "Краснодара" это будет актуально, - приводит слова Титова Metaratings В 25 туре чемпионата России московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над грозненским "Ахматом" со счетом 3:1, авторами забитых мячей в составе красно-белых стали Эсекьель Барко, Маркиньос и Жедсон Фернандеш, в составе гостей - Максим Самородов.По итогам 25 сыгранных туров команда Хуана Карседо располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 45 набранными очками в своем активе. В следующем туре красно-белые примут на домашнем стадионе " Краснодар ", который занимает второе место с 54 баллами.