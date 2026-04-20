В руководстве "Ахмата" оценили аренду Хлусевича у "Спартака"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров оценил аренду защитника "Спартака" Даниила Хлусевича.
По словам Айдамирова, Хлусевич в следующем матче сыграет вместо дисквалифицированного Сидорова.

- Даниил будет играть в следующем матче вместо дисквалифицированного Сидорова, тогда будем делать выводы.
Он хороший парень. Насчёт будущего загадывать не хочется, посмотрим, что будет дальше, - цитирует Айдамирова "Чемпионат".

Даниил Хлусевич перешел в грозненский "Ахмат" из московского "Спартака" в зимнее трансферное окно на правах аренды. За грозненцев защитник провел во всех турнирах шесть матчей и не отметился результативными действиями.

После 25 сыгранных туров команда Станислава Черчесова занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 31 набранным баллом в своем активе.

