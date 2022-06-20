"Переход в большой клуб с историей — очень ответственный момент в моей жизни, в моей карьере… прямо сейчас я счастлив и спокоен. А день, когда я стал футболистом "Зенита", запомню на всю жизнь… Мой переход точно войдет в историю", - заявил Бакаев "Чемпионату".
Соглашение Бакаева со "Спартаком" истекло после окончания предыдущего сезона – клуб не стал продлевать контракт с игроком. Бакаев принял участие в 26-ти матчах минувшего розыгрыша Российской Премьер-лиги и отдал 6 результативных передач. "Спартак" завершил кампанию на 10-м месте в таблице чемпионата страны, а также завоевал национальный кубок.
Бакаев: день, когда я стал игроком "Зенита", запомню на всю жизнь – мой переход войдет в историю
Полузащитник "Зенита" Зелимхан Бакаев высказался о подписании контракта с питерцами.
Фото: РПЛ