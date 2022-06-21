"Матео очень счастлив в Самаре. Несмотря на новое решение ФИФА, вопрос об уходе мы не рассматриваем. Игрок доволен и, конечно, останется в Самаре. Мы благодарны "Крыльям", которые выкупили Матео и доверяют ему", - цитирует Лапича Metaratings.
Ранее стало известно, что ФИФА продлит разрешение легионерам из российских команд приостанавливать контракты со своими клубами до 30 июня 2023 года.
Барач провел вторую половину предыдущего сезона в "Крыльях Советов" на правах аренды из "Сочи". За самарский коллектив сербский защитник провел 6 матчей в Российской Премьер-лиге и забил гол. В конце мая "Крылья" объявили о выкупе футболиста у южан.
Агент Барача рассказал, приостановит ли игрок контракт с "Крыльями" после решения ФИФА
Агент Стиле Лапич, представляющий интересы защитника "Крыльев Советов" Матео Барача, высказался о будущем игрока после решения ФИФА по контрактам легионеров с клубами РПЛ.
Фото: Матч ТВ