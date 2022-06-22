"Сегодня у "Спартака" истеричное и нефутбольное руководство. Одно дело тратить деньги на футбол, а другое — в нем разбираться. Уже не первый раз они подняли такую истеричную кампанию с громкими заявлениями, которые должны кого-то испугать…
Не вам решать, выходить из первенства страны или угрожать чем-то еще. Закрыть может только тот, кто его создал — Николай Петрович Старостин", — заявил ветеран красно-белых "Матч ТВ".
Ранее в СМИ сообщалось, что "Спартак" может бойкотировать матч Суперкубка России против "Зенита", так как местом проведения поединка была назначена "Газпром Арена", которая является домашним стадионом сине-бело-голубых. Позднее москвичи заявили, что приняли решение выступить на Суперкубке.
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля и начнется в 19:00 по московскому времени. "Спартак" поборется за трофей как обладатель кубка страны, "Зенит" - на правах чемпиона Российской Премьер-лиги.
Ловчев: у "Спартака" нефутбольное руководство – не им решать, выходить из РПЛ или угрожать чем-то еще
Экс-футболист "Спартака" Евгений Ловчев высказался о решении красно-белых не игнорировать матч Суперкубка России против "Зенита".
Фото: "КП"