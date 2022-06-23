ЦСКА правильно сделал, что не переплатил за Языджи. Юсуф мог не оправдать таких денег

Юсуф Языджи неизменно забивал в своих первых шести матчах в РПЛ, а болельщики ЦСКА молили руководство о выкупе турка. Однако потом всё поменялось.
Юсуф с двух ног ворвался в РПЛ и вписал своё имя в историю главной лиги страны. Он стал первым легионером, кто забил в первых четырёх матчах и повторил достижение Жо по скорострельности, отличившись 8 раз за 6 игр. Поклонники носили новую «армейскую» звезду на руках. Языджи в стороне не оставался и постоянно в паре с агентом разжигал красно-синие сердца обещаниями остаться в клубе до тех пор, пока не поднимет долгожданный чемпионский трофей на уютной «ВЭБ-Арене». Красивая история. Оставалось только дождаться разрешительной отмашки «Лилля», но французы встали в позу.

«Лилль», несмотря на обвинения агента Юсуфа в жажде наживы и игноре желания игрока, ни в какую не собирался отходить от своих требований по сумме в 12 млн евро. По информации «СЭ», ЦСКА дал понять, что такие денежки клубу не по карману – максимум 8 млн. При этом красно-синие давили на то, что все остальные клубы отпугивает запрашиваемая цена, а «Лилль» остро нуждается в финансах. Но в итоге пути Языджи и ЦСКА разминулись, о чём москвичи официально объявили 23 июня.

12 млн евро за Языджи – это много?


«За Языджи 12 млн евро, значит, заплатить не можете, а за Гайча 10 мультов отвалили не глядя?» – разъярённо бомбили в соцсетях недовольные фанаты. Действительно, в позапрошлом сезоне «армейцы» сорили деньгами где попало. В том числе не пожалели 10 миллионов евро на печально известного аргентинца Адольфо Гайча. А он в ответ ничего. Во второй лиге Испании Гайч тоже не смог заявить о себе, понурив голову и вернувшись в Россию.

Ещё красно-синие приобрели Фукса за солидные 8 мультов. Но минуточку! Тогда у ЦСКА были деньги на трансферы. Причём весомые. Помимо вливаний щедрого Орешкина, красно-синие на тот момент продали Влашича, Тикнизяна и Марадишвили на общую сумму под 50 млн евро. А сейчас обстановка вокруг клуба резко ухудшилась.

Во-первых, жирного навара на Николе и двух воспитанниках уже нет. Во-вторых, на «ВЭБ» и на ЦСКА наложены санкции, после которых клуб вынужден считать каждую копейку. К тому же, у прошлых вложений была конкретная цель вернуться в Лигу чемпионов, где потраченные средства можно было отбить за счёт призовых. Теперь российские клубы о еврокубках не думают, так что селекционерам вновь придётся искать молодёжь из глубинок.

Прощание с Языджи – это трагедия?


Юсуф одержим саморазвитием. Турка постоянно не устраивает своя игра. Ежедневно он вкалывает, чтобы совершенствовать слабые стороны. Помимо игровых качеств, прокачивает себя в ментальном плане. И даже с недавнего времени обзавёлся тренером по сну.

Языджи быстро вписался в структуру Березуцких и стал лидером освежённого ЦСКА, решил проблему стандартов.


Соперники не знали, как справляться с резкими открываниями в штрафную. Этому он, кстати, научился в «Лилле», когда исполнял роль второго нападающего. Одно такое открывание спасло красно-синих от потери очков дома против «Нижнего Новгорода».


К тому же, Юсуф – универсал. Алексей Березуцкий восхищался, что Языджи может закрыть несколько позиций: десятки, второго нападающего, вингера, хотя играть часто приходилось «ложную девятку». Такого игрока «армейцам» давно не хватало. Березуцкие доверяли игроку всем сердцем. А доверие – ключевой фактор для Юсуфа.

Если Языджи не доверять, он быстро блекнет. В сезоне 2020/21 «Лилль» Кристофа Галтье сенсационно сбил с «ПСЖ» чемпионскую корону. Но рулевой сделал это благодаря «любимчикам», которых ставил при любых обстоятельствах. И Юсуф в Лиге 1 постоянно сидел в запасе за могучими спинами Джонатана Дэвида и Бурака Йылмаза. Хотя Языджи в том сезоне просто на части разрывал Лигу Европы. Стал первым футболистом, отметившимся двумя хет-триками в двух выездных матчах. И что примечательно, один такой хет-трик он «отгрузил» «Милану» на легендарном «Сан-Сиро». Но тренер продолжал игнорировать парня в чемпионате, после чего у Языджи случился даже небольшой конфликт с Галтье.


Так, хорошо. Стандарты получались. Доверие тренерского штаба было. Так почему тогда ЦСКА отказался платить выставленную сумму и почему не стоит рвать на себе волосы по этому поводу? Неужели были риски? Да, были. Причём немалые. И неподписание Языджи не станет огромной проблемой для Федотова.

Нестабильность и проблемы со здоровьем отпугивают от Языджи покупателей


Во Франции после величественного дебюта в России не призывали сильно радоваться. Как писало издание 90min.com: «Языджи – блестящий атакующий игрок, но крайне нестабильный. После пары ярких матчей может выдать десяток блеклых». Чистейшей воды правда. Например, 22 ноября 2020-го Языджи провел лучший матч за все время в «Лилле». Положил 2 гола и сверху добавил один ассист. Разнообразно действовал в атаке, потрясающе играл в оттяжке и по флангам. Постоянно обострял и классно бил по воротам. Правда, после этой феерии Юсуф снова плотно присел на лавку и выскакивал только на замену. В ЦСКА случилось примерно то же самое, только без отправки в запас.

После хет-трика в ворота «мёртвого» «Рубина» Языджи огорчил один раз «Химки». И то с пенальти. На этом голевое пиршество турка в России закончилось. После фиаско на «Арене Химки» на счету Юсуфа 5 матчей и 0 результативных действий в них.

В 2021 году тренер-чемпион покинул «Лилль» и возглавил «Ниццу». Его место занял Жослен Гувреннек, который поначалу дал Юсуфу достаточное игровое время и пытался найти ему оптимальную позицию: ставил на правый фланг и даже в центр поля. Итог: после пяти туров Языджи снова выпал из старта. Юсуф чередовал удачные матчи с неудачными, смотрелся невзрачно. При переходе в ЦСКА произошло то же самое. Начал за здравие, а вот закончил плохо.

ЦСКА правильно сделал, что не переплатил за Языджи. Юсуф мог не оправдать таких денег

Опять же, многие называют причиной спада заразную нестабильность, но, если верить агенту Адаму Чебеджи, причина неудачи в ЦСКА кроется под другой проблемой. Агент объяснял неяркую игру Юсуфа проблемами со спиной. Хотя спортивный врач Артём Рыженко сомневается, что проблема только в ней.

«Обычная перегрузочная травма. Из отпуска выйдет уже со здоровой. Никаким хрусталем он не является и для человека, вернувшегося недавно после крестов находится на отличном уровне. Просто агенту надо было как-то оправдать ЦСКА спад Юсуфа, чтобы того на фоне неудачной для клуба концовки его все равно выкупили и не забывали кто вообще подарил хоть какие-то надежды», – считает специалист.

Нежелание отрабатывать без мяча могло привести к проблемам с Федотовым


Новый тренер ЦСКА всегда требователен к своим подопечным и требует, чтобы его установки выполнялись в точности, заставляет впахивать от первой до последней минуты. В командах Федотова никогда не было вольных художников, работающих только на чистых мячах и возвращающихся к своим воротам по желанию. Яркий пример – Нобоа. Эквадорца любят называть свободным футболистом, но цифры это опровергают. Ветеран – лидер «Сочи» по отборам, на третьем месте среди игроков основы по перехватам. При этом успевал ещё забивать и раздавать голевые пасы.


Преуспел бы так Языджи? Вопрос уже риторический. Как минимум, можно поставить это под сомнение. Из-за нелюбви отрабатывать сзади Галтье недолюбливал Юсуфа и часто снимал его с редких игр, в которых он выходил с первых минут. А полузащитник вдобавок ко всему в одном таком случае устроил ещё и перепалку на бровке после замены. Если такое повторилось бы и в ЦСКА, то вряд ли бы новоиспечённый тренер «армейцев» ценил турка, как Березуцкие.

Что в итоге? Провал с покупкой Языджи не выглядит таким уж провалом. Даже хорошо, что история обрела такой поворот. На 12 млн евро можно укрепить сразу несколько проблемных позиций. А раз Владимир Федотов настолько крут, что поднял «Сочи» на второе место, может, у него и Заболотный вновь станет топовым бомбардиром, который компенсирует уход Языджи?

Фото: ПФК ЦСКА


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