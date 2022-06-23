ЦСКА правильно сделал, что не переплатил за Языджи. Юсуф мог не оправдать таких денег

«Лилль», несмотря на обвинения агента Юсуфа в жажде наживы и игноре желания игрока, ни в какую не собирался отходить от своих требований по сумме в 12 млн евро. По информации «СЭ», ЦСКА дал понять, что такие денежки клубу не по карману – максимум 8 млн. При этом красно-синие давили на то, что все остальные клубы отпугивает запрашиваемая цена, а «Лилль» остро нуждается в финансах. Но в итоге пути Языджи и ЦСКА разминулись, о чём москвичи официально объявили 23 июня.
12 млн евро за Языджи – это много?
«За Языджи 12 млн евро, значит, заплатить не можете, а за Гайча 10 мультов отвалили не глядя?» – разъярённо бомбили в соцсетях недовольные фанаты. Действительно, в позапрошлом сезоне «армейцы» сорили деньгами где попало. В том числе не пожалели 10 миллионов евро на печально известного аргентинца Адольфо Гайча. А он в ответ ничего. Во второй лиге Испании Гайч тоже не смог заявить о себе, понурив голову и вернувшись в Россию.
Ещё красно-синие приобрели Фукса за солидные 8 мультов. Но минуточку! Тогда у ЦСКА были деньги на трансферы. Причём весомые. Помимо вливаний щедрого Орешкина, красно-синие на тот момент продали Влашича, Тикнизяна и Марадишвили на общую сумму под 50 млн евро. А сейчас обстановка вокруг клуба резко ухудшилась.
Во-первых, жирного навара на Николе и двух воспитанниках уже нет. Во-вторых, на «ВЭБ» и на ЦСКА наложены санкции, после которых клуб вынужден считать каждую копейку. К тому же, у прошлых вложений была конкретная цель вернуться в Лигу чемпионов, где потраченные средства можно было отбить за счёт призовых. Теперь российские клубы о еврокубках не думают, так что селекционерам вновь придётся искать молодёжь из глубинок.
Прощание с Языджи – это трагедия?
Юсуф одержим саморазвитием. Турка постоянно не устраивает своя игра. Ежедневно он вкалывает, чтобы совершенствовать слабые стороны. Помимо игровых качеств, прокачивает себя в ментальном плане. И даже с недавнего времени обзавёлся тренером по сну.
Языджи быстро вписался в структуру Березуцких и стал лидером освежённого ЦСКА, решил проблему стандартов.
Соперники не знали, как справляться с резкими открываниями в штрафную. Этому он, кстати, научился в «Лилле», когда исполнял роль второго нападающего. Одно такое открывание спасло красно-синих от потери очков дома против «Нижнего Новгорода».
К тому же, Юсуф – универсал. Алексей Березуцкий восхищался, что Языджи может закрыть несколько позиций: десятки, второго нападающего, вингера, хотя играть часто приходилось «ложную девятку». Такого игрока «армейцам» давно не хватало. Березуцкие доверяли игроку всем сердцем. А доверие – ключевой фактор для Юсуфа.
Если Языджи не доверять, он быстро блекнет. В сезоне 2020/21 «Лилль» Кристофа Галтье сенсационно сбил с «ПСЖ» чемпионскую корону. Но рулевой сделал это благодаря «любимчикам», которых ставил при любых обстоятельствах. И Юсуф в Лиге 1 постоянно сидел в запасе за могучими спинами Джонатана Дэвида и Бурака Йылмаза. Хотя Языджи в том сезоне просто на части разрывал Лигу Европы. Стал первым футболистом, отметившимся двумя хет-триками в двух выездных матчах. И что примечательно, один такой хет-трик он «отгрузил» «Милану» на легендарном «Сан-Сиро». Но тренер продолжал игнорировать парня в чемпионате, после чего у Языджи случился даже небольшой конфликт с Галтье.
Так, хорошо. Стандарты получались. Доверие тренерского штаба было. Так почему тогда ЦСКА отказался платить выставленную сумму и почему не стоит рвать на себе волосы по этому поводу? Неужели были риски? Да, были. Причём немалые. И неподписание Языджи не станет огромной проблемой для Федотова.
Нестабильность и проблемы со здоровьем отпугивают от Языджи покупателей
Во Франции после величественного дебюта в России не призывали сильно радоваться. Как писало издание 90min.com: «Языджи – блестящий атакующий игрок, но крайне нестабильный. После пары ярких матчей может выдать десяток блеклых». Чистейшей воды правда. Например, 22 ноября 2020-го Языджи провел лучший матч за все время в «Лилле». Положил 2 гола и сверху добавил один ассист. Разнообразно действовал в атаке, потрясающе играл в оттяжке и по флангам. Постоянно обострял и классно бил по воротам. Правда, после этой феерии Юсуф снова плотно присел на лавку и выскакивал только на замену. В ЦСКА случилось примерно то же самое, только без отправки в запас.
После хет-трика в ворота «мёртвого» «Рубина» Языджи огорчил один раз «Химки». И то с пенальти. На этом голевое пиршество турка в России закончилось. После фиаско на «Арене Химки» на счету Юсуфа 5 матчей и 0 результативных действий в них.
В 2021 году тренер-чемпион покинул «Лилль» и возглавил «Ниццу». Его место занял Жослен Гувреннек, который поначалу дал Юсуфу достаточное игровое время и пытался найти ему оптимальную позицию: ставил на правый фланг и даже в центр поля. Итог: после пяти туров Языджи снова выпал из старта. Юсуф чередовал удачные матчи с неудачными, смотрелся невзрачно. При переходе в ЦСКА произошло то же самое. Начал за здравие, а вот закончил плохо.
Опять же, многие называют причиной спада заразную нестабильность, но, если верить агенту Адаму Чебеджи, причина неудачи в ЦСКА кроется под другой проблемой. Агент объяснял неяркую игру Юсуфа проблемами со спиной. Хотя спортивный врач Артём Рыженко сомневается, что проблема только в ней.
«Обычная перегрузочная травма. Из отпуска выйдет уже со здоровой. Никаким хрусталем он не является и для человека, вернувшегося недавно после крестов находится на отличном уровне. Просто агенту надо было как-то оправдать ЦСКА спад Юсуфа, чтобы того на фоне неудачной для клуба концовки его все равно выкупили и не забывали кто вообще подарил хоть какие-то надежды», – считает специалист.
Нежелание отрабатывать без мяча могло привести к проблемам с Федотовым
Новый тренер ЦСКА всегда требователен к своим подопечным и требует, чтобы его установки выполнялись в точности, заставляет впахивать от первой до последней минуты. В командах Федотова никогда не было вольных художников, работающих только на чистых мячах и возвращающихся к своим воротам по желанию. Яркий пример – Нобоа. Эквадорца любят называть свободным футболистом, но цифры это опровергают. Ветеран – лидер «Сочи» по отборам, на третьем месте среди игроков основы по перехватам. При этом успевал ещё забивать и раздавать голевые пасы.
Преуспел бы так Языджи? Вопрос уже риторический. Как минимум, можно поставить это под сомнение. Из-за нелюбви отрабатывать сзади Галтье недолюбливал Юсуфа и часто снимал его с редких игр, в которых он выходил с первых минут. А полузащитник вдобавок ко всему в одном таком случае устроил ещё и перепалку на бровке после замены. Если такое повторилось бы и в ЦСКА, то вряд ли бы новоиспечённый тренер «армейцев» ценил турка, как Березуцкие.
Что в итоге? Провал с покупкой Языджи не выглядит таким уж провалом. Даже хорошо, что история обрела такой поворот. На 12 млн евро можно укрепить сразу несколько проблемных позиций. А раз Владимир Федотов настолько крут, что поднял «Сочи» на второе место, может, у него и Заболотный вновь станет топовым бомбардиром, который компенсирует уход Языджи?
Фото: ПФК ЦСКА