Матчи Скрыть

Сделать ставку

Источник: "Зенит" близок к договоренности о переходе Родриго из "Сочи"

Бразильский защитник "Сочи" Родриго может перебраться в "Зенит".
Фото: РПЛ
Как сообщает источник, "Зенит" и "Сочи" уже практически договорились о трансфере Родриго. Напомним, также сине-бело-голубые близки к подписанию колумбийского форварда сочинцев Матео Кассьерры.

Родриго перебрался в "Сочи" летом прошлого года из португальского "Жил Висенте". В прошедшем сезоне бразилец провел 31 матч во всех турнирах, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Контракт Родриго с клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3,5 млн евро.

Источник: РБ Спорт


Зенит Сочи Родриго Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится

Последние новости

СМИ: "Ахмат" - фаворит в борьбе за Агаларова 1
Медведев: мы близки к заключению контракта с Кассьеррой
Промес: Зиньковский - отличный игрок с впечатляющей статистикой
Источник: "Зенит" близок к договоренности о переходе Родриго из "Сочи" 8
Промес: считаю, что 10-й номер вернулся к тому, у кого и должен быть
Наумов: Лоськов и Пашинин заслуживают большего. Руководство беспардонно обращается в легендами «Локомотива» эксклюзив
Наумов: не жду от «Локомотива» прорывов, нынешний тренерский штаб очень слабый эксклюзив
Источник: Хачатурянц завтра объявит, что покидает пост президента РПЛ 2
Лещук - об Умярове: когда ты делаешь подлый поступок, а после хвастаешься в сети - это очень низко 17
Лещук: пока Йоканович присматривается к игрокам "Динамо"
Гендиректор "Зенита" сообщил, что сделка с "Коринтиансом" по Ивану и Мантуану еще не согласована
Ежов: можно сказать, что "Крылья" - это уже семья
Стал известен проект календаря Кубка РПЛ
В "Оренбурге" подтвердили переход Оганесяна из "Спартака"
Агент Клаудиньо отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны "Бенфики" 4
СМИ: "СКА-Хабаровск" рассматривает несколько вариантов для проведения первых домашних матчей в Первой лиге
Бывший тренер "Легии" поддержал Рыбуса после отстранения игрока от сборной Польши 2
Источник: Ушатов заключил трехлетний контракт с "Сочи" 2
Комличенко: Карпин сказал, что ждет меня в "Ростове"
Пиняев: хочу приносить "Крыльям" как можно больше пользы и в новом сезоне
СМИ: бывший нападающий "Урала" Панюков тренируется с "Факелом" 3
Официально: Лоськов и Пашинин продолжат работу в структуре "Локомотива" 1
"Для меня это ценно и важно". Якуба - о продлении контракта с "Крыльями"
"Зенит" планирует подписать еще трех игроков в летнее трансферное окно 8
"Крылья Советов" продлили контракты с Пиняевым и Якубой
Игуаин – об "Арсенале": они сказали, что я дорогой футболист - и подписали Озила за 80 млн евро
В "Рубине" ответили на вопрос о будущем Дюпина и Самошникова в команде
Лунев сообщил о старте подготовки к сезону в "Байере"
Агент Лаксальта рассказал, с чем связано отсутствие игрока в матче "Динамо" с "Амкалом"
Тренер "Амкала": не хватило силенок в матче с "Динамо" - серьезно готовились и разбирали соперника
Все новости
-