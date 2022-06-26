Как сообщает источник, "Зенит" и "Сочи" уже практически договорились о трансфере Родриго. Напомним, также сине-бело-голубые близки к подписанию колумбийского форварда сочинцев Матео Кассьерры.
Родриго перебрался в "Сочи" летом прошлого года из португальского "Жил Висенте". В прошедшем сезоне бразилец провел 31 матч во всех турнирах, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Контракт Родриго с клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3,5 млн евро.
Источник: РБ Спорт
Источник: "Зенит" близок к договоренности о переходе Родриго из "Сочи"
Бразильский защитник "Сочи" Родриго может перебраться в "Зенит".
Фото: РПЛ