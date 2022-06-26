"Интерес "Марселя" и "Ромы" — очередные слухи. Я уже многократно говорил, что Клаудиньо останется в "Зените", - цитирует агента Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что к бразильскому полузащитнику проявляют интерес "Рома" и "Марсель". Также сообщалось, что игрок может перебраться в "Бенфику".
Клаудиньо пополнил состав "Зенита" летом 2021 года. В минувшем сезоне футболист вышел на поле в 23-х матчах Российской Премьер-лиги, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.
Агент Клаудиньо ответил на вопрос об интересе "Марселя" и "Ромы" к игроку
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Клаудиньо, высказался о будущем игрока.
Фото: ФК "Зенит"