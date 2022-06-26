"Из слов Каттани я причины ухода не понял. Зарема говорит о том, что игроку дали в "Зените" неимоверные условия. Насколько я знаю, то, что ему дали в "Зените", "Спартак" мог дать с закрытыми глазами. Не знаю, почему не договорились", - заявил Широков "РБ Спорт".
Бакаев перешел в "Зенит" на правах свободного агента - после окончания предыдущего сезона у футболиста истек контракт со "Спартаком", стороны не договорились о продлении соглашения.
Контракт российского полузащитника с питерцами рассчитан на 3 года с опцией продления еще на один сезон. Ранее Бакаев дебютировал в составе сине-бело-голубых в первом матче предсезонного турнира "Кубок PARI Премьер" против "Пари НН".
Широков – о Бакаеве: то, что ему предложили в "Зените", "Спартак" мог дать с закрытыми глазами
Экс-футболист сборной России Роман Широков высказался об уходе из "Спартака" полузащитника Зелимхана Бакаева.
Фото: ФК "Зенит"