"Если Ильзат продолжит карьеру в "Ахмате", мы будем рады. Такого игрока многие клубы будут рады видеть у себя", - цитирует Айдамирова "Матч ТВ".
Cегодня появилась информация, что Ахметов покинул расположение "Краснодара", с которым, как ожидалось, подпишет контракт. В связи с этим сообщается, что теперь главным претендентом на игрока является "Ахмат".
Напомним, ранее об уходе Ахметова после окончания контракта объявил ЦСКА. Полузащитник выступал за ЦСКА с 2018 года. В прошедшем сезоне в активе Ахметова 22 матча во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал три результативные передачи. До "армейцев" Ахметов играл за "Рубин". Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,8 млн евро. В этом году полузащитнику исполняется 25 лет.
Гендиректор "Ахмата": мы будем рады, если Ахметов продолжит карьеру у нас
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров отреагировал на информацию о том, что экс-полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов может продолжить карьеру в грозненском клубе.
Фото: ПФК ЦСКА