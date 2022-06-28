"Урал" готовится, все тренировочные занятия прошли по плану. Сейчас два дня отдыхает команда, а потом последний сбор. Так что всё идет по плану. По новичкам никого ждать не стоит. Только если Месси приедет как пиар-ход, а не как футболист", - цитирует Иванова "Матч ТВ".
"Урал" финишировал на 12-м место в прошедшем сезоне РПЛ. Команда Игоря Шалимова набрала 33 очка, обойдя на один зачетный балл "Химки", которые попали в стыковые матчи за место в РПЛ.
В первом туре следующего сезона "Урал" в гостях сыграет с ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 16 июля. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.
Президент "Урала": новичков ждать не стоит. Только если Месси приедет
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что в клубе больше не стоит ожидать новичков в это трансферное окно.
Фото: ФК "Урал"