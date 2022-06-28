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Гендиректор "Ахмата": лично разговаривал с Хачатурянцем, пытался удержать во главе РПЛ

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал решение Ашота Хачатурянца покинуть должность президента РПЛ.
Фото: РФС
- Ашот Хачатурянц проделал очень хорошую работу. Все клубы РПЛ сожалеют, что он ушел от нас, все хотели, чтобы он остался. Я лично разговаривал с ним, пытался удержать его во главе лиги, но он взрослый человек, принял такое решение. В итоге, мы его поддержали, - передает слова Айдамирова "РБК Спорт".

Ранее стало известно, что президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц объявил об уходе с этого поста по собственному желанию. Хачатурянц занял эту должность в октябре 2021 года, сменив во главе РПЛ Сергея Прядкина. До выборов нового президента лиги временно исполнять его обязанности будет президент ФНЛ Александр Алаев, являющийся также генеральным секретарем Российского футбольного союза.


РПЛ Ахмат Хачатурянц Айдамиров
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