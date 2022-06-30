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Валерий Баринов - о ситуации в "Локо": не успокоятся, пока денег не наворуют

Народный артист России Валерий Баринов прокомментировал назначение новым главным тренером "Локомотива" Йозефа Циннбауэра.
Фото: Первый канал
- Господи… Кругом говорят об импортозамещении - только в футболе у нас не могут заменить. Он откуда хоть? Он главным работал или каким-нибудь массажистом? Эти ребята не успокоятся, пока денег не наворуют. Я не про немцев, я про наших. Нашего тренера назначить - много не украдешь. Пирог не такой большой. Тут от немца большой пирог - отщепить можно много. За что чума на этот наш дом… - передает слова Баринова "Чемпионат".

Ранее стало известно, что "Локомотив" назначил на должность главного тренера Йозефа Циннбауэра, ранее работавшего в таких клубах, как "Гамбург" (Германия), "Санкт-Галлен" (Швейцария) и "Орландо Пайретс" (ЮАР). При этом фактическим наставником команды останется Марвин Комппер, не обладающий необходимой для официального назначения на эту должность лицензией категории Pro. Прежний формальный главный тренер "железнодорожников" Заур Хапов также продолжит работу в тренерском штабе.


Локомотив Циннбауэр Баринов В
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