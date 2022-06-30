"Илья Кутепов прошел медосмотр. Завтра его объявим. Помимо Кутепова у "Торпедо" будет еще 2-3 новичка", - заявил спортивный директор "автозаводцев" Максим Ляпин.
Напомним, в начале июня защитник Илья Кутепов заявил об уходе из "Спартака". Он выступал за столичный клуб с 2012 года. В общей сложности за красно-белых 28-летний россиянин провел 114 матчей, в которых забил 2 гола. Вместе со столичной командой Кутепов стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России.
"Торпедо" сезон-2022/23 проведет в Российской Премьер-лиге (РПЛ).
Источник: Матч ТВ
Кутепов 1 июля подпишет контракт с "Торпедо"
Фото: ФК "Спартак"