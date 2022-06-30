"Во-первых, Нобоа… Кристиан приехал в Россию и адаптировался к стране, языку, погоде, футболу… Вторым назову Кассьерру. А третьим – себя!
Поставил в топ-3 только игроков "Сочи", потому что лучше всего знаком со своей командой. Но, конечно, и в других клубах есть отличные игроки… Выделю Клаудиньо, Малкома, Дугласа Сантоса… Особенно меня впечатлил Дуглас Сантос. Это номер один из игроков других команд", - приводит слова футболиста "Чемпионат".
"Сочи" завершил сезон на втором месте в Российской Премьер-лиге и впервые в своей истории завоевал серебряные медали первенства – в заключительном туре соревнования южане обыграли прямого конкурента за вторую строчку в лице "Динамо".
Родригао стал игроком "Сочи" прошлым летом – бразильский защитник перебрался из португальского клуба "Жил Висенте". Футболист принял участие в 26-ти играх минувшего сезона Российской Премьер-лиги, в которых записал себе в актив два забитых мяча и голевую передачу.
Родригао рассказал, кого из игроков считает лучшими в РПЛ
Защитник "Сочи" Родригао поделился мнением о трех лучших игроках РПЛ.
Фото: РПЛ