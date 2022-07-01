Напомним, швед воспользовался опцией ФИФА и приостановил свой контракт с "Химками" до конца сезона-2021/22. Вторую часть минувшего сезона он провел в составе "Норрчепинга".
Ранее член наблюдательного совета подмосковной команды Роман Терюшков заявлял, что клуб намерен расторгнуть контракт с футболистом.
"Контракт Филипа с "Химками" не расторгнут. Филип общался с клубом, обсуждал свое будущее. Согласно правилам ФИФА, он может приостановить контракт на год, и мы прислушиваемся к правилам ФИФА. Сегодня я знаю только то, что Филип на год приостанавливает соглашение. О разрыве контракта я ничего не знаю", - приводит слова агента РБ Спорт.
Филип Дагерстол перешел в "Химки" зимой 2021 года из "Норрчепинга". В общей сложности за подмосковный клуб 25-летний швед провел 27 матчей, результативный действиями не отметился. Его контракт с химчанами рассчитан до 2024 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 млн евро.
15 июля "Химки" в 1-м туре РПЛ сыграют с "Зенитом".
Агент Дагерстола сообщил, что футболист приостановит контракт с "Химками"
Пер Йонссон, агент защитника "Химок" Филипа Дагерстола, рассказал о ситуации со своим клиентом.
Фото: ФК "Химки"