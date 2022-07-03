- Правда ли, что трансфер Кассьерры в "Зенит" составил 4,5 миллиона евро? Секретов у нас нет, но финансовая составляющая будет закрыта. Но цифры близки к этим, - передает слова Ротенберга Matchtv.ru.
Ранее стало известно, что 25-летний колумбийский нападающий "Сочи" Матео Кассьерра стал игроком петербургского "Зенита". В прошедшем сезоне форвард провел за черноморский клуб 23 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 6 результативных передач. С 14 голами в чемпионате Кассьерра разделил второе место в рейтинге лучших бомбардиров РПЛ с ростовчанином Дмитрием Полозом.
Ротенберг поделился информацией по сумме трансфера Кассьерры в "Зенит"
Президент "Сочи" Борис Ротенберг дал комментарий о сумме трансферной компенсации за перешедшего в "Зенит" нападающего Матео Кассьерру.
Фото: ФК "Сочи"