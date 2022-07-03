Одна из команд, против которой может сыграть петербургский клуб, это иранский "Сепахан".
"Как вы знаете, "Зенит" также сотрудничает с клубом "Сепахан" из Ирана - у нас есть желание сыграть товарищеский матч и не один, даже обсуждались конкретные даты, но пока на данном этапе, как и в случае сербами, мы играли только юношескими командами", - цитирует Медведева Sport24.
Сегодня, 3 июля, "Зенит" проведет товарищеский матч с "Црвеной Звездой". Игра с сербской командой пройдет в Сочи на стадионе "Фишт", стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
Ранее сине-бело-голубые стали победителями предсезонного турнира Кубок PARI Премьер. В трех матчах подопечные Сергея Семака набрали 7 очков, обыграв по пенальти "Пари НН" и "Сочи", а также победив в основное время столичный ЦСКА (3:0).
9 июля "Зенит" встретится со "Спартаком" в матче за Суперкубок России.
Медведев заявил, что "Зенит" может провести товарищеский матч с иранским клубом
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о возможных международных матчах сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"