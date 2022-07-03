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Аршавин: все ждут от Кассьерры, что он добавит остроты в атаке "Зенита"

Заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал переход нападающего Матео Кассьерры из "Сочи" в петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
30 июня Кассьерра перешел в "Зенит", подписав с петербуржцами контракт по схеме "3+1". Колумбиец отправился с сине-бело-голубыми на товарищеский матч против "Црвены Звезды", который пройдет в Сочи сегодня, 3 июля.

"Интересно ли будет посмотреть на Кассьерру уже в этом матче? Естественно. Все ждут от него, что он добавит остроты в атаке "Зенита". Плюс сыграет на своем по сути родном стадионе. Думаю, ему будет достаточно просто адаптироваться и к новой команде и к полю", - цитирует Аршавина Матч ТВ.

Нападающий Матео Кассьерра летом 2021 года перешел в "Сочи" из португальского "Белененсеша". В прошлом сезоне в составе сочинской команды 25-летний колумбиец провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.


Аршавин Кассьерра Зенит
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