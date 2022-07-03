- Сохраняются ли предложения от других клубов РПЛ? Нет. Сейчас можно что угодно говорить. В "Динамо" новый тренер, Константин готовится к сезону. Были ли запросы от других команд? Да он никуда и не рвется особо. Когда будет какая-то конкретика, тогда и будем разговаривать. Я говорил, что мы хотим еще как минимум сезон отыграть в "Динамо". В ближайшем сезоне он точно никуда не уйдет, - передает слова Сафонова "Спорт день за днем".
20-летний нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин является воспитанником клубной академии бело-голубых, на уровне Российской премьер-лиги начал выступать в сезоне-2020/2021. В прошедшем сезоне форвард принял участие во всех матчах "Динамо" в сезоне - 30 в РПЛ и 5 в Кубке России, записал на свой счет 9 забитых голов и 4 результативных передачи. Ранее появлялась информация о трансферном интересе к Тюкавину со стороны петербургского "Зенита".
Агент Тюкавина рассказал о его планах на ближайший сезон
Агент нападающего "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов ответил на вопрос о дальнейшей карьере своего подопечного.
Фото: ФК "Динамо"