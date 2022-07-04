- Никто из моих клиентов никуда не уходит по причине решения ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты. Но, как ни странно, сейчас один мой футболист из "Химок" Лоуренс покинет команду. Он готов продолжить карьеру в любом другом российском клубе, но уходит из "Химок" из-за главного тренера Сергея Юрана. Лоуренс - один из лучших футболистов, вся статистика об этом говорит. К нему есть интерес от других команд из-за рубежа и РПЛ, он не останется без клуба. В "Химках", к сожалению, появился такой руководитель команды, как Юран, от которого веет тем, что он собирает деньги с футболистов, начиная от "СКА-Хабаровска", приглашает игроков, которые ему платят, ставит игроков, которые ему платят, - передает слова Юрана Metaratings.ru.
21-летний нигерийский полузащитник Николас Лоуренс подписал контракт с подмосковными "Химками" в феврале 2022 года. Ранее футболист с начала сезона-2021/2022 выступал за "Олимп-Долгопрудный", владельцем которого является главный инвестор "Химок" Туфан Садыгов, до этого Лоуренс в течение двух лет играл за молодежную команду "Тамбова". За свою карьеру полузащитник провел 33 матча в молодежной М-Лиге, в которых отметился двумя результативными передачами, 22 встречи в Футбольной национальной лиге, где также оформил 2 ассиста, 2 игры Кубка России (по одной за "Тамбов" и "Олимп-Долгопрудный") и 6 матчей в Российской премьер-лиге без результативных действий.
В составе "Химок" весной 2022 года Лоуренс принял участие в 4 встречах РПЛ - в 19 туре против "Динамо" (0:3, прямая красная карточка через 22 минуты после выхода на замену), в 28 туре против "Зенита" (0:1, 45 игровых минут), в 29 туре против "Ростова" (1:2, 45 игровых минут) и в 30 туре против "Спартака" (2:1, первый выход в основе и 76 игровых минут).
Агент Селюк: Юран приглашает в "Химки" и ставит в состав игроков, которые ему платят
Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о вероятном уходе из "Химок" своего клиента полузащитника Николаса Лоуренса.
Фото: РПЛ