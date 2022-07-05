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Агент Мартинса рассказал, когда футболист прибудет в расположение "Спартака"

Александр Боннефон, агент полузащитника "Спартака" Кристофера Мартинса рассказал, когда игрок прибудет в расположение команды.
Фото: ФК "Спартак"
Ранее в "Спартаке" сообщили, что Мартинс не прилетел в Россию из-за проблем со здоровьем.

"У Кристофера ничего серьезного нет. Скоро он вернется к команде", - приводит слова агента "СЭ".

Полузащитник Кристофер Мартинс Перейра был арендован "Спартаком" у "Янг Бойз" в зимнее трансферное окно. Позже московский клуб выкупил права на люксембургского футболиста. По информации Transfermarkt, права на игрока обошлись "Спартаку" в 6,4 млн евро. Контракт Мартинса с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.

В минувшем сезоне 25-летний игрок провел за "Спартак" 13 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.


Мартинс Перейра Спартак
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