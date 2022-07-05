"Ключевым стал вопрос отношения к делу. Я всегда говорил им в лицо — если регулярно опаздывать на тренировки и на установки перед играми первой команды — невозможно стать в ней основным. В "Зените" много молодых, которых подпускают к основе, а они могут не приехать на тренировку и сказать: "Я проспал", - приводит слова Оздоева Sport24.
"Зенит" в мае официально объявил об уходе Оздоева из клуба. У игрока закончился контракт клубом. Магомед выступал за сине-бело-голубых с 2018 года. Полузащитник провел за питерцев 116 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 13 результативных передач. В этом году Оздоеву исполняется 30 лет.
В прошедшем сезоне Оздоев большую часть сезона восстанавливался после повреждения, проведя только 16 матчей, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Оздоев: в "Зените" много молодых, которые могут не приехать на тренировку и сказать, что проспали
Экс-полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев рассказал о случаях непрофессионализма молодых воспитанников бывшего клуба.
Фото: ФК "Зенит"