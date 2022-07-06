"Коронавирусом переболел еще в прошлом году. Затем пропустил четыре месяца из-за надрыва мышцы, в сумме набежало полгода без футбола. Когда приехал на сборы в январе, было желание закончить с футболом. Но вработался, перетерпел, появились силы, уже как-то двигался. Врачи и тренеры помогали, делали поправку на возраст, и все же те полгода стали самыми тяжелыми в карьере", - цитирует Луценко "Матч ТВ".
Евгений Луценко выступает за тульский "Арсенал" с лета 2019 года. В прошедшем сезоне нападающий провел 22 матча в РПЛ и Кубке России, отметившись тремя голами. В сезоне 2019/20 Луценко стал одним из лучших бомбардиров РПЛ, забив 15 мячей в 28 встречах.
Напомним, "Арсенал" по итогам сезона занял последнее место в турнирной таблице РПЛ и проведет следующий сезон в Первой лиге (ранее ФНЛ). Контракт Луценко с туляками рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 300 тысяч евро. В феврале этого года ему исполнилось 35 лет.
Луценко заявил, что в январе думал о завершении карьеры
Форвард тульского "Арсенала" Евгений Луценко рассказал, что мог завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.
Фото: РПЛ