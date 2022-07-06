"ЦСКА ведет переговоры по Сиприену? Извините, на данный момент никаких комментариев", - цитирует агента Sport24.
Напомним, вчера, 6 июля во французских СМИ появилась информация, что трансфер Сиприена выбран приоритетной задачей ЦСКА на летнее трансферное окно. Кроме того, сообщалось, что "армейцы" готовы заплатить за игрока около 5 млн евро.
Уилан Сиприен выступает на позиции центрального полузащитника. В этом году ему исполнилось 27 лет. Сиприен стал игроком "Пармы" летом прошлого года, но сразу же отправился в аренду во французский "Нант". Ранее полузащитник играл за "Ланс" и "Ниццу".
В прошлом сезоне на счету Сиприена 29 матчей, в которых он забил два мяча и отдал три результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4,5 млн евро.
Агент Сиприена отреагировал на слухи о переговорах с ЦСКА
Агент Стефан Курбис, представляющий интересы полузащитника "Пармы" Вилана Сиприена, прокомментировал информацию о том, что футболист ведет переговоры с ЦСКА.
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