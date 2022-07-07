"Рассматривается вопрос о выдаче победителю Медиалиги и команде "Амкал" уайлд-кард на участие в следующем розыгрыше Кубка России", - сказал Алаев.
Ранее Александр Алаев заявил, что Кубок России может изменить формат проведения.
Напомним, Медиалига - чемпионат, в котором принимают участие блогерские команды. Этот турнир проводится впервые в истории российского футбола.
Стоит добавить, сегодня генеральный секретарь РФС и президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев заявил об уходе с поста главы организации. Его должность займёт Наиль Измайлов.
Источник: "Чемпионат"
"Амкал" может принять участие в Кубке России
Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев допустил участие любительских клубов в розыгрыше Кубка России.
Фото: РИА Новости