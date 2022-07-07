"Александра Кокорина у нас нет в лонг-листе. Мы даже не думали и не рассматривали этого игрока. Если говорить о каких-то фантазиях, то это неактуально", - сказал Измайлов.
Ранее сообщалось, что Кокориным интересуются несколько клубов РПЛ.
В минувшем сезоне русский нападающий провёл за "Фиорентину" 7 матчей и ни разу в них не отличился.
"Фиалки" приобрели Кокорина у "Спартака" за 4 миллиона евро в январе 2021 года. За это время Александр не отметился результативными действиями в составе итальянского клуба.
Источник: "Sport24"
Источник: "Пари НН" не интересуется Кокориным
Генеральный директор "Пари НН" Равиль Измайлов заявил, что нижегородцы не планируют приобретать Александра Кокорина.
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