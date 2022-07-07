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Виктор Васин рассмотрит вариант с возвращением в ЦСКА

Бывший агент Арсен Минасов рассказал о возможном возвращении Виктора Васина в ЦСКА.
Фото: "Sports.kz"
"Виктор здорово себя проявил в "Кайрате". Он там дядька, лидер раздевалки, потому что команда очень молодая. Как я понимаю, его для этого туда и приглашали.

Если когда-нибудь будет возможность у Васина вернуться в ЦСКА, то он, конечно, этот вариант рассмотрит. Но мне кажется, что у ЦСКА нет кадровых проблем. Бруно Фукс сыграл полторы игры за всё время. Разве это проблема? Проблема, когда уходил Марио Фернандес. А уход Бруно Фукса, который и не играл в ЦСКА – я не вижу в этом никакой проблемы для клуба", - сказал Минасов.

Виктор Васин выступал за "армейцев" с 2011 года. За этого время он провёл в клубе 98 матчей и забил в них 2 гола.

Помимо этого защищал цвета "Мордовии" на правах аренды в сезоне-2014/2015 и "Уфы" в сезоне-2016/2017.

Российский защитник перешёл в "Кайрат" 22-го февраля, подписав с казахстанской командой контракт до конца 2022 года.

Источник: "Metaratings"


Кайрат ЦСКА Васин
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