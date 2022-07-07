"Виктор здорово себя проявил в "Кайрате". Он там дядька, лидер раздевалки, потому что команда очень молодая. Как я понимаю, его для этого туда и приглашали.
Если когда-нибудь будет возможность у Васина вернуться в ЦСКА, то он, конечно, этот вариант рассмотрит. Но мне кажется, что у ЦСКА нет кадровых проблем. Бруно Фукс сыграл полторы игры за всё время. Разве это проблема? Проблема, когда уходил Марио Фернандес. А уход Бруно Фукса, который и не играл в ЦСКА – я не вижу в этом никакой проблемы для клуба", - сказал Минасов.
Виктор Васин выступал за "армейцев" с 2011 года. За этого время он провёл в клубе 98 матчей и забил в них 2 гола.
Помимо этого защищал цвета "Мордовии" на правах аренды в сезоне-2014/2015 и "Уфы" в сезоне-2016/2017.
Российский защитник перешёл в "Кайрат" 22-го февраля, подписав с казахстанской командой контракт до конца 2022 года.
Источник: "Metaratings"
Виктор Васин рассмотрит вариант с возвращением в ЦСКА
Бывший агент Арсен Минасов рассказал о возможном возвращении Виктора Васина в ЦСКА.
Фото: "Sports.kz"