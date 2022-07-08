"Аяз входил в наш расширенный список. Он имеет неплохую спартаковскую школу, играл во всех молодежных сборных. Гулиев — хороший опорник, мы рады его подписанию. Мы как раз именно с такими игроками и заключаем контракты, все настроены на результат: и Гулиев, и Давыдов, которые хочет себя проявить на самом высоком уровне спустя большое время забвения", - цитирует Терюшкова Sport24.
Напомним, ранее сегодня "Химки" объявили о переходе Гулиева. Полузащитник заключил с клубом контракт на два ближайших сезона. Последним клубом футболиста был тульский "Арсенал".
Ранее подмосковная команда пригласила на просмотр другого воспитанника "Спартака" - Дениса Давыдова. Ожидается, что команда Сергея Юрана также заключит с ним контракт.
"Химки" в прошлом сезоне финишировали на 13-м месте в РПЛ. Команда Сергея Юрана попала в стыковые матчи за место в высшем дивизионе, где переиграла "СКА-Хабаровск".
Терюшков: Гулиев - хороший опорник, а Давыдов хочет проявить себя спустя большое время забвения
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал подписания Аяза Гулиева и Дениса Давыдова.
Фото: ФК "Химки"