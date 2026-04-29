"ПСЖ" Сафонова обыграл "Баварию" в матче с девятью голами

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов "ПСЖ" на своём поле обыграл "Баварию".

Фото: УЕФА

Игра получилась сверхрезультативной и завершилась со счётом 5:4. У хозяев отличились Хвича Кварацхелия (дубль), Усман Дембеле (дубль, один из мячей - с пенальти) и Жоау Невеш. В составе мюнхенской команды забили Гарри Кейн (с пенальти), Майкл Олисе, Дайо Упамекано и Луис Диас.



Ответная встреча между командами состоится 6 мая.



Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч



Голы: Кварацхелия, 24, 56, Жоау Невеш, 33, Дембеле, 45+5 (пен), 58 - Кейн, 17 (пен), Олисе, 41, Упамекано, 65, Диас, 68.



"ПСЖ": Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш (Эрнандес, 83), Заир-Эмери (Фабиан Руис, 64), Витинья, Жоау Невеш, Кварацхелия (Маюлю, 83), Дуэ (Барколя, 70), Дембеле.



"Бавария": Нойер, Дэвис (Лаймер, 46), Та, Упамекано, Станишич, Павлович, Киммих, Диас, Мусиала (Горетцка, 78), Олисе, Кейн.



Предупреждения: Маркиньос, 12, Фабиан Руис, 77, Хакими, 80.

