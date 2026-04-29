Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетико
22:00
АрсеналНе начат

Орлов призвал "Зенит" делать ставку на своих воспитанников

Комментатор Геннадий Орлов высказался о предстоящем ужесточении лимита на легионеров и предложил "Зениту" активнее опираться на собственных игроков.
Фото: ФК "Зенит"
По его мнению, клубу стоит рассмотреть возвращение российских футболистов.

- Есть Лобов, защитник из "Рубина". Его отец играл за "Зенит". Есть Круговой, почему бы его не возвратить? Сейчас это лидер ЦСКА. Кирш неплох, который играет за "Пари НН", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

С нового сезона лимит в РПЛ будет другим: количество иностранных игроков сократят как в заявке, так и на поле. В составе петербуржцев уже появляются молодые воспитанники - в этом сезоне за основу дебютировали Вадим Шилов и Даниил Кондаков. Первый провёл три матча до травмы, второй сыграл 12 встреч и отметился тремя результативными передачами.

"Зенит" с 59 очками в копилке идёт на второй строчке в чемпионате России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится