Орлов призвал "Зенит" делать ставку на своих воспитанников

- Есть Лобов, защитник из "Рубина". Его отец играл за " Зенит ". Есть Круговой, почему бы его не возвратить? Сейчас это лидер ЦСКА . Кирш неплох, который играет за "Пари НН", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

По его мнению, клубу стоит рассмотреть возвращение российских футболистов.С нового сезона лимит в РПЛ будет другим: количество иностранных игроков сократят как в заявке, так и на поле. В составе петербуржцев уже появляются молодые воспитанники - в этом сезоне за основу дебютировали Вадим Шилов и Даниил Кондаков. Первый провёл три матча до травмы, второй сыграл 12 встреч и отметился тремя результативными передачами."Зенит" с 59 очками в копилке идёт на второй строчке в чемпионате России.