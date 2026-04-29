"Арсенал" заинтересован в трансфере игрока "Реала" - источник

Арсенал " проявляет интерес к нападающему мадридского " Реала " Эндрику и рассматривает возможность его подписания.

Фото: Getty Images

По информации Mundo Deportivo, английский клуб готов выйти на переговоры уже в ближайшее трансферное окно, если "сливочные" будут готовы расстаться с игроком.



Сейчас бразилец выступает на правах аренды за "Лион". В текущем сезоне он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, отметившись 14 результативными действиями - семь раз поразил ворота соперников и столько же ассистов записал на свой счёт.



Оценка футболиста, согласно данным Transfermarkt, составляет около 35 миллионов евро.

