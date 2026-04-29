Абаев - о Торопе после травмы Акинфеева: должен доказать, что готов заменить его

Бывший вратарь "Локомотива" Илья Абаев оценил перспективы голкипера ЦСКА Владислава Торопа, которому предстоит занять место в основе после повреждения Игоря Акинфеева.
Фото: ПФК ЦСКА
Основной вратарь армейцев в текущем сезоне больше не сыграет. Абаев отметил, что для молодого игрока начинается ключевой этап.

- Тороп - хороший вратарь. Он уже периодически подменял Акинфеева. Для Владислава сейчас наступает важный этап в карьере. Он должен доказать, что является достойным преемником Акинфеева, - цитирует Абаева "РБ Спорт".

В чемпионате Тороп принял участие в девяти матчах: пропустил шесть мячей и в четырёх встречах сыграл на ноль. В Кубке России у него 10 игр и 13 пропущенных голов.

Армейцы набрали 45 очков после 27 туров и занимают шестую строчку. В ближайшей игре команда встретится с "Зенитом" 2 мая на своём поле.

