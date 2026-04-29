Аршавин назвал идеального тренера для мадридского "Реала"

Фото: Getty Images

Но мне кажется, что идеальный тренер для " Реала " — это Юрген Клопп. Моуринью идёт по нисходящей", — передаёт слова Аршавина "Матч ТВ"

Ранее The Athletic сообщил, что президент мадридского клуба видит следующим наставником команды португальца Жозе Моуринью, уже работавшего в "Реале" с 2010 по 2013 год."Для меня пик Жозе прошёл давным?давно. О больших клубах он должен забыть. Если Перес хочет, то он его возьмет.Под руководством Жозе Моуринью "Реал" выиграл Кубок (2010/2011), чемпионат (2011/2012) и Суперкубок Испании (2012). С сентября 2025 года специалист тренирует португальскую "Бенфику".После 33 туров чемпионата Испании текущего сезона "Реал" с 74 очками занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей "Барселоны" на 11 очков. Следующий матч команда проведёт в гостях с "Эспаньолом" 3 мая.