Аршавин назвал идеального тренера для мадридского "Реала"

Заместитель председателя правления "Зенита" по спортивному развитию, бывший футболист Андрей Аршавин рассказал, кого считает лучшим кандидатом на пост главного тренера "Реала".
Фото: Getty Images
Ранее The Athletic сообщил, что президент мадридского клуба видит следующим наставником команды португальца Жозе Моуринью, уже работавшего в "Реале" с 2010 по 2013 год.

"Для меня пик Жозе прошёл давным?давно. О больших клубах он должен забыть. Если Перес хочет, то он его возьмет.

Но мне кажется, что идеальный тренер для "Реала" — это Юрген Клопп. Моуринью идёт по нисходящей", — передаёт слова Аршавина "Матч ТВ".

Под руководством Жозе Моуринью "Реал" выиграл Кубок (2010/2011), чемпионат (2011/2012) и Суперкубок Испании (2012). С сентября 2025 года специалист тренирует португальскую "Бенфику".

После 33 туров чемпионата Испании текущего сезона "Реал" с 74 очками занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей "Барселоны" на 11 очков. Следующий матч команда проведёт в гостях с "Эспаньолом" 3 мая.

