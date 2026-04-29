"ПСЖ" прервал серию без побед над "Баварией" в Лиге чемпионов

Парижский клуб сумел взять верх над "Баварией" в полуфинале Лиги чемпионов (5:4) и тем самым прервал неудачную серию в противостоянии с мюнхенцами.

Фото: УЕФА

До этой встречи "ПСЖ" не мог обыграть немецкую команду на протяжении пяти матчей в рамках турнира. Последний раз парижане побеждали "Баварию" ещё в сезоне-2020/2021 - тогда встреча на стадии четвертьфинала завершилась со счётом 3:2.ъ



Ответная игра между командами состоится 6 мая на поле мюнхенского клуба.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Бавария