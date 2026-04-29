Мельников рассказал, когда Сафонова можно будет назвать первым номером "ПСЖ"

Бывший тренер вратарей "Спартака" Александр Мельников поделился мнением о выступлениях Матвея Сафонова за "Пари Сен-Жермен".
Напомним, что с января этого года россиянин выходит в стартовом составе в каждом матче парижан. По мнению Мельникова, очень важно, как Сафонов будет показывать себя в дальнейшем.

"Самое главное, чтобы Матвей сам понимал, куда идёт. Он показал, что может конкурировать. С Доннаруммой это было сложно, но никто не мог представить, что в первый сезон Сафонов проведёт такое количество игр. Когда Доннарумма ушёл, ставку сделали на Шевалье. Но тут Матвей показал свой характер и не сдался. Сафонов понимает, чего он хочет, начал работать. Это показатель психологической зрелости.

Важно, как он будет играть дальше. Сейчас ему всё интересно — еврокубки, постоянные выезды, новые соперники. Когда к этому привыкаешь, на первое место выходят твои качества и мастерство. Если он продолжит так же, сможем назвать его первым номером "ПСЖ", — отметил Мельников в беседе с "Чемпионатом".

В текущем сезоне на счету Матвея Сафонова — 23 игры, 24 пропущенных мяча, 11 из 23 поединков сыграно на ноль. Контракт россиянина с французским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 22 млн евро.

