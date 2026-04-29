Сафонов получил оценку за матч с "Баварией", в котором он пропустил четыре гола

Аналитический сервис Sofascore подвёл итоги первого полуфинала Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Баварией" (5:4), выставив индивидуальные оценки футболистам.

Самый высокий балл в составе парижан получил Хвича Кварацхелия - 8,4. Вингер отметился двумя голами.



Матвей Сафонов был оценён в 6,5. Ниже показатель среди игроков старта оказался лишь у защитников: Вильям Пачо и Нуну Мендеш получили по 6,1, ещё меньше - у Ашрафа Хакими (6,0). Маркиньос завершил игру с оценкой 6,4.



Игра в Париже получилась максимально результативной - команды забили девять мячей, что стало новым рекордом для полуфиналов турнира.



Ответная встреча запланирована на 6 мая.

