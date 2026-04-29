Стало известно об интересе к футболисту "Динамо" из Мексики - источник

Полузащитник "Динамо" Луис Чавес может продолжить карьеру на родине.
По информации Legalbet, мексиканский "Крус Асуль" рассматривает вариант с приглашением игрока и отслеживает его выступления после возвращения на поле.

Сообщается, что клуб из Мехико изучает ситуацию вокруг футболиста и не исключает переговоров в будущем. Интерес к хавбеку связан с его опытом и статусом игрока национальной сборной.

Чавес выступает за московскую команду с лета 2023 года. В этом сезоне он только недавно вернулся в состав после длительного восстановления - до текущего момента провёл два матча после тяжёлой травмы колена.

