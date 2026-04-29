"ПСЖ" и "Бавария" забили уже девять голов к середине второго тайма

В Париже продолжается первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Баварией".

Команды устроили сверхрезультативную игру - по ходу второго тайма хозяева впереди со счётом 5:4.



В первом тайме мюнхенцы первыми вышли вперёд благодаря реализованному пенальти Гарри Кейна, однако "ПСЖ" быстро переломил ход встречи. Хвича Кварацхелия сравнял счёт, затем Жоау Невеш вывел парижан вперёд, однако незадолго до перерыва Майкл Олисе сравнял счет. Усман Дембеле уже в компенсированное к первому тайму время отличился с пенальти.



Во втором тайме хозяева увеличили преимущество: Кварацхелия оформил дубль, ещё один мяч добавил Дембеле - счёт стал 5:2. "Бавария" ответила двумя голами подряд: отличились Юпамекано и Луис Диас, сократив разрыв до минимума.



На данный момент "ПСЖ" сохраняет преимущество - 5:4, идёт 72-я минута.

