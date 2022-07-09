- Таким приглашением мы нивелируем значимость Кубка России, это уже будет напоминать какой-то балаган. Выставочные матчи - да, можно играть. Но участвовать в профессиональном турнире… Исторически никогда такого не было, зачем вносить такую сумятицу? ...Пускать в профессиональный спорт любительскую команду - это то же самое как Аршавина выпустить на лед и заставить соревноваться с Плющенко на коньках, - передает слова Радимова "РБ Спорт".
Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев сообщил, что рассматривается вопрос о предоставлении wild-card для участия в Кубке России-2022/2023 победителю любительского турнира Медиалиги и футбольному клубу блогеров "Амкал". При этом любительские клубы нередко принимают участие в ранних стадиях розыгрыша Кубка России - так, в прошедшем сезоне в 1/256 финала сыграли "Ядро" (Санкт Петербург") и "СтавАгросоюз" (Ивановское, Ставропольский край), а в 1/128 финала - "Ильпар" (Ильинский, Пермский край).
Радимов - об "Амкале" в Кубке России: зачем пускать в профессиональный турнир любительскую команду?
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал возможное приглашение в Кубок России команд из медиафутбола.
Фото: ФК "Зенит"