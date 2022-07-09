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Мележиков: не думаю, что не в Петербурге результат матча "Зенит" - "Спартак" был бы другим

Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков признал закономерность поражения своей команды от "Зенита" в матче за Суперкубок России (0:4) независимо от места его проведения.
Фото: youtube.com
- Если бы играли не в Питере, был бы другой результат? Не думаю, - передает слова Мележикова Sport24.

Ранее стало известно, что петербургский "Зенит" разгромил московский "Спартак" со счетом 4:0 в матче за Суперкубок России. Забитыми голами в составе сине-бело-голубых отметились Иван Сергеев, Малком, Вендел и новичок команды Матео Кассьерра. До игры появлялась информация, что "Спартак" может ее бойкотировать из-за того, что городом-организатором матча за Суперкубок выбран Санкт-Петербург.


Суперкубок России Спартак Зенит Мележиков
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