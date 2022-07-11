- Как я отношусь к тому, что в чемпионате есть безоговорочный лидер? Это дополнительный раздражитель. Хочется победить команду, которая считает себя лидером. "Зенит" - это не та команда, которую невозможно обыграть. Мы их не боимся. Во Франции, например, недавно чемпионами становились "Лилль" и "Монако". Почему бы нам не сделать этого? Мы можем скинуть "Зенит" с пьедестала, - передает слова Изидора "СЭ".
Петербургский "Зенит" в прошедшем сезоне стал чемпионом России в четвертый раз подряд - сине-бело-голубые неизменно выигрывают главный национальный титул, начиная с сезона-2018/2019. Весной 2022 года петербуржцы оформили золотые медали по итогам 27 тура Российской премьер-лиги - за три тура до финиша первенства. Последним чемпионом России не из Санкт-Петербурга был московский "Локомотив", который под руководством главного тренера Юрия Семина стал первым в РПЛ в сезоне-2017/2018.
Изидор: "Локомотив" может скинуть "Зенит" с пьедестала. Это не та команда, которую невозможно обыграть
Нападающий "Локомотива" Вилсон Изидор высказал мнение о гегемонии "Зенита" в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"