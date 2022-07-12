- Собираюсь ли я оформлять документ? Всей командой поедем в МФЦ. Но если бы мне не нужно было по работе находиться на стадионах, остался бы дома. Если бы работал только в сборной - получается, надо оформлять отдельный документ на все стадионы, где необходим Fan ID? То есть тренер сборной несет угрозу правопорядку? Мы уже выяснили, что да - теоретически могу зажечь фаер. То, что слышу - на каждый матч надо что-то оформлять, нельзя просто купить билет на матч и пойти на футбол, - цитирует Карпина "РБ Спорт".
С 1 июня 2022 года вступили в действие поправки в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", предусматривающие введение системы персонифицированной идентификации болельщиков, более известной как Fan ID. С первых туров нового сезона Российской премьер-лиги наличие цифрового паспорта Fan ID будет требоваться на пяти стадионах РПЛ - в Ростове-на-Дону, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Для его оформления необходимо зарегистрироваться и подать заявку на портале "Госуслуги", после чего завершить подтверждение своей личности и оформление документов в МФЦ. Фанатские объединения большинства клубов РПЛ объявили о бойкоте матчей, на которых будет действовать Fan ID.
Карпин - о FanID: если бы мне не нужно было по работе на стадион, остался бы дома
Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к появившейся с нового сезона необходимости оформлять Fan ID.
Фото: ФК "Ростов"