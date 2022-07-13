"Посмотрите, сколько у нас работают главные тренеры. Наше сотрудничество с Семаком — редкое, если не уникальное для российского футбола. Если не считать 90-е годы, когда Романцев полтора десятилетия работал в "Спартаке". Три года — период, который охватывает юбилейный сезон "Зенита" — сезон столетия клуба. Пока подписали на этот период", - рассказал Медведев.
Сегодня петербуржцы официально объявили о продлении контракта с главным тренером Сергеем Семаком на 3 года.
Сергей Богданович возглавил "Зенит" в 2018 году. За это время Семак вместе с "сине-бело-голубыми" стал 4-хкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и трёхкратным обладателем Суперкубка страны.
9 июля "Зенит" одолел "Спартак" в матче за Суперкубок (4:0). Голами отметились Иван Сергеев, Малком, Вендел и Матео Кассьерра.
До тренерской карьеры Семак выступал за "Клуб с Невы" в качестве игрока с 2010-2013 годы.
Источник: "Sport24"
"Зенит" сравнил сотрудничество с Семаком с работой Романцева в "Спартаке" в 90-е годы
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев объяснил, почему контракт с Сергеем Семаком был продлён на 3 года.
Фото: ФК "Зенит"