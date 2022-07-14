"Сейчас ведутся переговоры с возможными техническими партнёрами, и от их итогов будут зависеть сроки получения обновлённой формы. Возможно, со стартом второй части чемпионата клуб будет играть в форме нового технического партнёра", - сказал Махмутов.
23 июня 2022 года "Nike" официально заявил об уходе с российского рынка.
"Спартак" выступал в форме американской фирмы на протяжении 17 лет.
"Красно-белые" по итогам прошлого сезона заработали 38 очков и заняли 10 место в турнирной таблице.
Также "гладиаторы" стали обладателями Кубка России, в финале одержав победу над "Динамо" (2:1).
Источник: "Чемпионат"
В "Спартаке" рассказали о командной форме на сезон-2022/2023
Коммерческий директор "Спартака" Рустам Махмутов заявил, что начало чемпионата "красно-белые" проведут в форме прошлого сезона.
Фото: "Чемпионат"