Шевалье может покинуть "ПСЖ" летом — источник

Вратарь "Пари Сен-Жермен" Люка Шевалье может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.

Об этом сообщает журналист Николо Скира. Голкипер перешёл в "ПСЖ" из "Лилля" в августе 2025 года за 40 млн евро. Изначально Шевалье был основным вратарём парижан в текущем сезоне, но в январе 2026 года конкуренцию у него выиграл россиянин Матвей Сафонов.



В текущем сезоне Люка Шевалье провёл 26 матчей и пропустил 28 мячей. В 10 из 26 встречах голкипер отыграл на ноль. Контракт Шевалье с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2030 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 30 млн евро.