Игрок ЦСКА Рейс высказался о перспективах своего одноклубника Данилова

"Данилов — замечательный парень, большой профессионал, который серьёзно работает на тренировках. Когда наступил его шанс, он им воспользовался.
Может ли он показать себя в Европе? Да, без всякого сомнения. У него есть для этого качества. Ему надо продолжать работать, расти, прибавлять изо дня в день, чтобы прогрессировать", — передаёт слова Рейса "Матч ТВ".
В текущем сезоне 18-летний Кирилл Данилов провёл 11 матчей за ЦСКА, в которых не отметился результативными действиями. Контракт Данилова с армейцами рассчитан до 31 декабря 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 750 тыс. евро.